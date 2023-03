Tchad : deux hommes tentent d'enlever un enfant à Bébédjia

Une tentative d'enlèvement d'un mineur a été déjouée samedi 11 mars 2023, dans le quartier Nomian de la commune de Bébédjia. Selon les témoignages des parents, un groupe d'enfants jouait au football, devant l'Eglise fraternelle luthérienne, aux alentours de 18 heures.



Deux hommes sont passés près du groupe et l'un d'eux a ramassé le ballon. Les enfants ont demandé à récupérer leur ballon et les hommes leur ont proposé de les suivre jusqu'au complexe scolaire Espoir, pour jouer sur un terrain plus grand. Pendant ce temps, un autre groupe d'enfants jouait devant le complexe scolaire Espoir.



Les deux hommes ont demandé à l'un des garçons de venir chercher son ballon. Lorsqu'il s'est approché, ils l'ont pris et ont escaladé le mur du lycée général de Bébédjia. Les autres enfants ont crié au secours et deux autres personnes sont intervenues pour les aider.



Ensuite, les deux hommes ont abandonné le garçon dans la cour et ont continué leur fuite en sautant le mur de l'autre côté. La mère du garçon sauvé a déclaré que c'est le groupe d'enfants amis de son enfant qui lui a rapporté les faits.



Cela dit, tous les parents sont appelés à être vigilants et à surveiller les déplacements de leurs enfants, en particulier la nuit, car cette méthode pourrait être utilisée à nouveau.