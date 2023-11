Tchad : deux hommes tués dans une attaque près d'Addé au Sila

Selon des témoignages concordants, le 15 novembre au soir, après avoir fréquenté le marché hebdomadaire d'Addé, les deux hommes ont été pris pour cibles et froidement abattus par des agresseurs non identifiés, armés d'un fusil Kalachnikov et d'un Famas. L'attaque s'est produite à la sortie de la ville, lors du retour des victimes chez elles. Une altercation a précédé les coups de feu qui ont coûté la vie aux deux hommes.



La même nuit, les assaillants ont également braqué deux autres personnes et volé leur moto dans le village de Hadjar Marfaïne, situé à la périphérie d'Addé.



Cette série d'attaques marque une escalade de la violence dans la région d'Addé, où l'insécurité s'est intensifiée ces dernières semaines, affectant la quiétude des habitants et leur accès aux champs.



Face à cette vague de criminalité, la population locale appelle à un renforcement urgent des mesures de sécurité pour éviter des tragédies supplémentaires. Les autorités locales et le gouvernement de transition sont pressés d'agir pour contrer cette menace sécuritaire, notamment en raison de la proximité de la zone avec le Soudan, ce qui augmente le risque d'une détérioration de la situation.