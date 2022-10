Tchad : deux jeunes abattus nuitamment entre Abéché et Biltine

En bref. Deux jeunes ont été abattus par des coupeurs de route dans la nuit de vendredi à samedi entre Abéché et Biltine. Ils circulaient à moto et revenaient d'un mariage lorsqu'ils ont été interceptés. ​Un troisième jeune a échappé de justesse à l'attaque ; il est parvenu à prendre la fuite.



Alertées, les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux pour faire le constat et évacuer les corps.