Tchad : deux jeunes commerçants tués en plein sommeil par des inconnus armés à Miski

L’insécurité refait surface dans la province du Tibesti. Deux jeunes commerçants, Ahmat Youssouf Adiguei et Moussa Tahir Yacoub, ont été tués dans la nuit de dimanche dernier à Miski, la zone aurifère, ont rapporté leur famille.



Les deux victimes ont été tuées en plein sommeil, par une arme de marque belge, et une troisième personne a été blessée. Les douilles ont permis aux proches des victimes de déterminer l’arme utilisée par les assaillants.



Après leur attaque surprise, les assaillants ont disparu sans être identifiés, et les recherches se poursuivent pour tenter de les retrouver. Les cas de meurtres ou de violences, entre individus ou groupes d’individus, sont régulièrement signalés dans cette localité, se soldant malheureusement par des morts d’hommes.