Tchad : deux ministres à Moundou pour réconcilier les coeurs après les évènements du 20 octobre

Une délégation conduite respectivement par le ministre d’Etat, ministre de la Production et de la Transformation agricole, Laoukein Kourayo Medard et le ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, Djerassem Le Bemadjiel, est arrivée ce 28 octobre 2022 à Moundou, chef-lieu de la province du Logone Occidental.



Prôner la paix, la cohabitation et le vivre-ensemble est le but de cette mission qui intervient à la suite des douloureux évènements du 20 octobre 2022.



Ce 28 octobre, la délégation a rencontré les autorités administratives et traditionnelles.