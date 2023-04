Tchad : deux morts à Nangassou Glacé lors d'une pluie torrentielle

Le dimanche 23 avril 2023, une pluie torrentielle s'est abattue sur une partie du département de Tandjilé-Ouest et du département de Manbague. Dans le canton de Nangassou, plus précisément dans le village de Nangassou Glacé, cette pluie a causé des dégâts matériels et humains.



Selon les informations rapportées par Robert, un habitant du village, la pluie a entraîné l'effondrement de plusieurs maisons, dont six maisons en tôle. Malheureusement, cette intempérie a également entraîné la mort de deux personnes, un homme et une femme.