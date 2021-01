Tchad : deux morts dans un conflit intercommunautaire au Chari-Baguirmi

Deux personnes sont mortes hier suite à un différend autour d'un puit qui a dégénéré en conflit intercommunautaire dans un village du département de Dourbali, dans la province du Chari-Baguirmi. Le ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités autonomes s'est rendu jeudi matin sur place.



"Nous assistons à un évènement malheureux qui est survenu entre les communautés Arabes et les communautés du Nord Kanem qui vivaient depuis 38 ans ensemble. À cause d'un puit, il y a eu encore mort d'hommes. Il y a eu deux morts du côté arabe", a déclaré Mahamat Ismaïl Chaibo, ministre de l'Administration du territoire.



Un accord a été trouvé et signé entre les deux parties, avec l'implication des autorités traditionnelles, sous l'autorité du gouverneur.



Le ministre informe qu'un engagement est prévu entre les parties pour une réparation civile d'ici 40 jours suite à la mort des deux personnes. La situation était tendue à son arrivée sur les lieux mais elle a pu être apaisée.