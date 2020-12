Tchad : deux morts et 10 blessés dans le conflit à Gagal

Un altercation entre deux communautés (éleveurs-agriculteurs) a fait deux morts et 10 blessés, tandis qu'une personne serait disparue dans le département de Gagal. Le drame s'est produit ce jeudi 24 décembre vers midi à Domoteguedé dans le village Yamba Maloum, dans le canton Gagal.



Selon les sources locales, un homme de passage a trouvé des femmes en train de récolter le coton. Ce dernier s'est mis à éparpiller le tas de coton. C'est ce qui à provoqué une bagarre.



L'homme s'est enfui et a tué à coups de machette une femme innocente qui glanait des arachides dans un champ. Après ce crime, il a regagné les siens avec des blessures. Ses parents se sont mobilisés pour une bagarre, ils ont tué en route un homme qui ne connait rien de cette affaire. Une autre personne serait portée disparue.



Les autorités administratives, civiles et sécuritaires sont descendues sur le terrain afin de calmer les tensions. Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Hassan Saline, a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Il a attiré l'attention des fauteurs de troubles tout en promettant de mettre la main sur les auteurs et les punir conformément à la loi.



Hassan Saline a donné des instructions fermes aux chefs de ferricks, villages et cantons pour qu'ils prennent leurs responsabilités en faisant naître l'esprit de la paix, de cohabitation pacifique et surtout l'amour du bon vivre ensemble.