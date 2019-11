Tchad : deux morts et six blessés dans des incidents à Kamkalaga

La Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme (CTDDH) a annoncé aujourd'hui dans un communiqué que des incidents ont fait au moins deux morts et six blessés, ce mercredi vers 11 heures dans la localité de Kamkalaga dans la préfecture de Moussoro.



"Le préfet de cette ville Monsieur Issa Brahim Kedallah a voulu imposer de force, l'autorité du chef de canton Sokoto Alifa Boukar dans une localité ne relevant pas de son ressort territorial. C'est ainsi que malgré les mises en garde des habitants de cette bourgade de kamkalaga au préfet de ne pas leur imposer l'autorité d'un chef de canton qu'ils contestent parce qu'ils relèvent d'un autre canton, le préfet escortant le chef de canton a voulu l'imposer par la force. Il s'est donc logiquement heurté à l'hostilité des habitants qui lui ont barré la route. Le préfet a ordonné donc à son escorte de gendarmes de tirer sur la foule. Le bilan est de deux morts et six blessés, dont un de la propre main du chef de canton kotoko", explique la CTDDH dans son communiqué signé par son secrétaire général, Mahamat Nour Ibedou.



La CTDDH estime que "ce énième conflit est la conséquence logique de la politique de division à outrance des tchadiens avec des créations artificiels et des divisions intempestives des anciens cantons dans le but évident de créer des conflits meurtriers entre les tchadiens et faire oublier sa gouvernance calamiteuse du pays".



Elle exige la "suspension immédiate du préfet et du chef de canton et leur assignation en justice", tout en adressant "ses condoléances aux parents des victimes" et ses souhaits de "bonne guérison au blessés."