Tchad : deux nouveaux bus pour les étudiants de l'Université de Moundou

Le secrétaire d'État à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique et à l'Innovation, Mamadou Gana Boukar, a remis le 17 décembre les clés de deux nouveaux bus de transport en faveur des étudiants de l'Université de Moundou.



Les deux bus font partie des 35 acquis par l'État tchadien. Ils sont gérés par le Centre national des oeuvres universitaires (CNOU).



Le secrétaire d'État a attiré l'attention de tous les acteurs sur les différentes crises que traverse cette Université qui est l'une des plus grandes du Tchad. Le secrétaire d'État et ses collaborateurs ont invité l'administration et les partenaires sociaux à mettre en avant l'intérêt de l'université en privilégiant le dialogue, la communication et la transparence dans la gouvernance.