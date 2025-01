Tchad : deux nouveaux délégués provinciaux installés à Moussoro

Ce 08 janvier 2025, une cérémonie d'installation de deux nouveaux délégués provinciaux s'est déroulée à la résidence du gouverneur.



Présidée par le gouverneur de la province du Barh El Gazel, Abdelaziz Tchanglang Tokama, la cérémonie a vu la présence des autorités administratives, militaires, civiles, religieuses et traditionnelles, les représentants des ONG, organisations associatives de femmes et jeunes.



Étant donné que l'administration est une continuité, le gouverneur de la province du Barh El Gazel, Abdelaziz Tchanglang Tokama, a installé officiellement les deux nouveaux délégués provinciaux : le délégué provincial de la Santé publique, Dr Élie Foksia et le délégué provincial de la Police nationale, Moussa Kelleï Bachar.



Ensuite, il les a renvoyés à l'exercice de leurs fonctions, tout en exhortant toutes les autorités locales de les aider à bien mener leurs missions.



Il est important de souligner que le nouveau délégué provincial de la Santé publique, Dr Élie Foksia remplace Dr Youssouf Saleh Mahamat, et pour le nouveau délégué provincial de la Police nationale, Moussa Kelleï Bachar, le poste était vacant.