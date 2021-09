Tchad : deux nouveaux grades dans l'armée

Deux grades supplémentaires, Adjudant-Major et Colonel-Major viennent compléter la hiérarchie précédente pour décongestionner les grades, selon le général Daoud Yaya Brahim, ministre délégué à la Présidence en charge de la défense.



Cette réforme, consacrée par la Loi de ratification de l'Ordonnance n°2 du 31 août 2021, vise également à permettre aux militaires ayant atteint la limite d'âge et qui ne peuvent plus cotiser, de continuer à le faire.



Hormis la distinction militaire de Maréchal du Tchad, 44 grades allant de soldat à général d'armée sont limités de 52 à 69 ans. Les militaires de carrière peuvent servir jusqu'à la limite d'âge de leur grade.



Les députés ont adopté vendredi au Palais de la démocratie, La Loi portant ratification de l'Ordonnance n°2 du 31 août 2021 portant statut général militaires des forces de défense et de sécurité.