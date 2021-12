Tchad : deux otages âgés de 12 et 15 ans libérés au Mayo Kebbi Ouest

Après plus de trois mois de captivité, deux jeunes, un garçon de 15 ans nommé Fessi Bondo et sa petite soeur de 12 ans répondant au nom de Guikeba Bondo, habitants du village Korgoye dans le canton Dari, sous-préfecture de Lamé, dans le département de Mayo Dallah, sont rentrés chez eux ce dimanche 5 décembre 2021.



La rançon versée aux malfrats est de deux millions de Francs CFA, selon les parents des victimes.



Les deux ex-otages disent avoir passé un mois dans le Parc national de Sena Oura (PNSO) et deux mois et cinq jours dans une foret camerounaise à Touboro dans la base des malfrats.



Ils sont visiblement bien portants malgré les tortures et autres sévices subies entre les mains de leurs bourreaux.