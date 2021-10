Tchad : deux policiers se sont battus pour le volant de leur véhicule en pleine rue

Ils étaient quatre policiers à bord d’un véhicule Toyota du CSP n°3 dont trois en cabine et un à l'arrière. L'un d'eux, habillé en captani bleu marine et chef de bord, a décidé de prendre le volant en pleine circulation. Le policier au volant a refusé et résisté, avant d'appuyer sur la pédale de frein et couper le moteur. S'en est suivi une dispute et des menaces.



La scène a attiré l’attention des passants qui se sont regroupés pour en savoir davantage sur les raisons de la dispute, prêtant une oreille attentive à travers la vitre du véhicule. Alors que la dispute se poursuivait, l'un des policiers a pris place à l'arrière d'une moto-taxi pour se rendre au CSP n°3. Il est revenu avec des renforts. Ces derniers ont maitrisé leur collègue violent et l'ont embarqué de force en le jetant littéralement dans leur véhicule. Direction le commissariat qui fait face à la grande mosquée.



Nous avons tenté d'en savoir plus sur les raisons de la dispute mais avons été invités par un policier à quitter les lieux. Pour des curieux qui se sont regroupés devant le commissariat, cette scène est honteuse.