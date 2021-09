Tchad : deuxième phase de l’opération de démoustication à N’Djamena

Le délégué général du gouvernement auprès de la ville de N'Djamena, Brahim Seid Mahamat et le maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun, ont lancé officiellement, dans la soirée du 7 septembre 2021, au quartier Djari, dans le 8ème arrondissement, la deuxième phase de démoustication de la ville, en présence de Mme le maire de la commune dudit arrondissement.



Cette phase consiste à éliminer, par fumigation, les moustiques et insectes volants. « Les produits utilisés, dans le cadre de cette opération, sont homologués' », a rassuré le maire Ali Haroun qui a précisé que cette opération s'étendra progressivement dans les autres communes de la capitale tchadienne. Cette deuxième phase se déroule juste après la première, qui a consisté à éliminer les larves dans les caniveaux et bassins de rétention.