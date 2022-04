Tchad : devenir femme ronde à tout prix

De plus en plus, des femmes prennent des comprimés, des injections et utilisent des crèmes, cubes de bouillon, pour grossir leurs fesses, seins et hanches. Une tendance en vogue, mais qui a ses effets néfastes pour la santé. Historiquement, les femmes rondes sont ignorées par l'industrie de la beauté.



Aujourd’hui, ces femmes arrivent à se faire une place au sein de la société et attirent les regards du grand public. Des crèmes, des comprimés, destinés à grossir la partie postérieure des femmes, sont vendus dans les salons de coiffure, chez les vendeurs de médicament de la rue.



Ces produits qui semblent produire des miracles, agissent en quelques semaines. Ce phénomène qui gagne désormais les réseaux sociaux, constitue un sujet de discussion entre femmes, dans les salons de coiffure ou dans leurs lieux de tontine. Femme ronde devient synonyme de beauté, de bonne santé et de richesse, mais l’on ignore cependant les dangers de ses produits. Difficile de connaître la composition de ces produits. Assiam parle de la présence de vitamines.



Quant à Annick, « crème de Bobara », fabriquée en Côte d'Ivoire, est composée d’huile de karité et de noix de coco. Rien n'est rassurant, mais ce qui intéresse ces femmes, c'est la forme ronde. Beaucoup sont fières du résultat de ces produits. « Aujourd’hui, je porte de petites robes avec des fesses bien dessinées, de maillots, de jeans, taille haute », en témoigne Vanessa, étudiante tchadienne à l'université de Yaoundé.



Selon Brahim, diplômé en sociologie à l'université de Ndjaména, « femme ou fille prête à être admirée, mais cette pratique devient à la mode plus que la dépigmentation ». Il est vrai que se rendre belle n'a pas de prix, mais cela comporte de lourdes conséquences sur la santé. Cela peut provoquer le cancer, le diabète ou l’hypertension, explique Ndjigatoloum Clémentine, infirmière au Centre de santé d'Ardep-Djoumal.



Tout en ajoutant que la solution la plus simple porte sur la pratique des activités physiques, ce qui pourrait muscler les fessiers, ce phénomène interpelle tout le monde. Et les femmes doivent prendre conscience de cette pratique, car leur vie en dépend.