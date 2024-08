Tchad : dialogue communautaire pour l'élimination de l'excision et du mariage des enfants au Sila

La cérémonie s'est tenue à Goz-Beïda, chef-lieu de la province, en présence de la déléguée de la femme, Dr Mahadi Saleh Adam, des représentants des leaders religieux et traditionnels, ainsi que des représentants des associations de jeunes et de femmes.



La délégation provinciale de la femme et de la petite enfance, en partenariat avec l'UNICEF, prévoit d'organiser prochainement la mise en place d'un pool d'animateurs et le renforcement de leurs capacités, ainsi que le soutien à l'élaboration d'un plan d'action pour conduire des séances de sensibilisation dans les quartiers de la ville, les ferricks et les villages des différents départements de la province du Sila.



De plus, il est prévu la création de clubs de filles au sein des communautés pour favoriser des espaces d'échange et de débat sur les mutilations génitales féminines et le mariage des enfants dans la province.