TCHAD Tchad : dialogue engagé de la jeunesse d'Adré sur la prévention des conflits, à l'initiative du CEDPE

Alwihda Info | Par Alwihda - 29 Novembre 2023



Dans la paisible ville d'Adré, située à la frontière avec le Soudan, le Centre d'Études pour le Développement et la Prévention de l'Extrémisme (CEDPE) a organisé une mobilisation sans précédent de la jeunesse locale. Le 20 novembre 2023, une table-ronde a réuni des esprits éclairés et des jeunes motivés pour discuter de la prévention des conflits et de la gestion des crises émergentes. L'événement a été officiellement inauguré par Mahamat Bourma, le maire d'Adré, qui a souligné l'importance de la prévention proactive pour maintenir la cohésion sociale et la stabilité.

Dr. Ahmat Yacoub Dabio, président du CEDPE, a mis en lumière les conséquences désastreuses d'une réaction tardive aux conflits, soulignant ainsi la vulnérabilité des communautés qui omettent d'agir à temps. Fort de ses six années d'expérience, le CEDPE s'est érigé en référence internationale dans la lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et les troubles intercommunautaires, s'engageant dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix. Le maire a encouragé le CEDPE à étendre son initiative éducative à l'ensemble de la jeunesse tchadienne, afin de multiplier les chances d'un développement pacifique de la nation.



La table-ronde a rassemblé des intervenants aux expertises variées. Absakine Zakaria a mis l'accent sur la gravité de l'impunité et le manque de ressources, suggérant l'élargissement des discussions au-delà de la ville et en impliquant les communautés locales. Sadam Ahmat, paneliste, a encouragé la généralisation de la médiation pour faciliter la résolution des conflits.



Madjiassoum Beyanan a rappelé le rôle représentatif des participants en tant que voix de leurs communautés respectives. Le président du CEDPE a également invité à éviter le découragement et a souligné le besoin de renforcer la justice et la société civile. Axel, un autre intervenant, a interrogé sur les stratégies et techniques préventives des conflits.



La question des ressources rares a été abordée par Absakine Zakaria, qui a proposé la culture fourragère et la création de marres artificielles. Monsieur Boabaye a insisté sur la nécessité d'un changement de mentalité et a encouragé le CEDPE à collaborer avec les leaders religieux.

Taha Djibrine a relevé l'idée de supériorité comme un obstacle majeur à l'unité, tandis que d'autres intervenants ont souligné le rôle des mariages intercommunautaires et l'éducation comme moyens de prévenir les conflits.



La jeunesse d'Adré a été invitée à s'engager activement dans la recherche de solutions, notamment à travers la création de groupes de jeunes pour promouvoir l'unité et le développement. Le CEDPE a été exhorté à continuer son travail auprès des leaders religieux et à dissuader la jeunesse des méfaits de la guerre, tout en attirant l'attention du gouvernement sur la réussite du processus de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) pour la paix et la stabilité.



La session a également été l'occasion de reconnaître la femme comme victime principale des conflits, soulignant la nécessité de son implication dans la résolution des problèmes intercommunautaires. Les participants ont appelé à des initiatives de sensibilisation dans les lieux de culte et à l'adoption d'une mentalité de solidarité pour promouvoir la justice et la paix.



Cette table-ronde a été un exemple frappant de la façon dont les communautés peuvent s'unir pour lutter contre les problèmes communs, en mettant en évidence le rôle crucial de la jeunesse dans la construction d'un avenir pacifique et prospère.





Dans la même rubrique : < > Tchad : modernisation et pérennisation du marché du bétail avec le lancement du plan d'action du SIMB Tchad : Moundou accueille un nouveau projet pour l'Empowerment des Femmes Tchad : la SNE de Sarh dotée de deux groupes électrogènes Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)