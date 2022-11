Tchad : diffusion de messages de haine, la HAMA met en demeure la "Radio Terre Nouvelle" de Bongor

Le 18 novembre 2022, la radio a diffusé un article dénommé "analyse de la rédaction". Le gouverneur du mayo-Kebbi Est a saisi le président de la HAMA pour dénoncer un dérapage par la diffusion répétée de messages de haine ainsi que d'éléments de nature à jeter du discrédit sur les institutions de l'État et provoquer des tensions entre les différentes communautés.



Le 25 novembre 2022, le directeur et le rédacteur en chef de la RTN ont été auditionnés au siège de l'autorité de régulation. L'élément incriminé accuse certaines autorités et hommes politiques du Mayo-Kebbi Est, sans les nommer, de "danser sur les cadavres des tchadiens" en organisant une marche pour la paix et la cohabitation pacifique dans la ville de Bongor.



Selon la HAMA, la radio a qualifié ceux qui ont organisé la marche de "Batakoumba des hommes politiques, qui sont nés avant la honte", de "maïfoklaye" et d'être "dirigés par leur ventre".



La production jugée litigieuse affirme que certains hommes ont "remplacé leur cerveau par la bouillie", en insistant que la dignité et la bravoure de l'Homme "banana" ont pris un coup et qu'il est anormal que le Mayo-Kebbi Est donne le coup d'envoi d'une "marche de la honte".



La HAMA relève que l'article stigmatise certaines communautés installées dans la province et prône la xénophobie, en lançant un appel aux populations hôtes à cesser leur hospitalité à l'endroit des autres communautés.



La HAMA mentionne que la RTN a diffusé des contenus injurieux et haineux à l'endroit des autorités provinciales et d'autres citoyens. Elle est mise en demeure de respecter scrupuleusement les dispositions du Code d'éthique et de déontologie du journaliste tchadien.