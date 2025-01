Tchad : digitalisation de la collecte des recettes douanières, Moov Africa Tchad honoré

Lors de la cérémonie officielle organisée le dimanche 26 janvier 2025, à l'hôtel Radisson de N’Djamena par la direction générale de la douane, à l'occasion de la Journée Internationale de la Douane, Moov Africa Tchad a reçu un « Certificat de Mérite » pour son rôle clé dans la collecte des recettes douanières dans tout le Tchad via Moov Money.



Cette distinction de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD), remise par le secrétaire d'Etat aux Finances et au Budget, souligne l’impact significatif du service Moov Money de Moov Africa Tchad dans l’optimisation des processus fiscaux et la facilitation des échanges commerciaux. Cette digitalisation a permis aux autorités douanières de gagner en transparence et en efficacité, tout en luttant contre les fraudes et les pertes de recettes.



Ainsi, le taux de collecte des recettes douanières a augmenté de manière significative depuis l’intégration de Moov Money dans le système. Pour l'année 2024, plus de 12 milliards de FCFA de recettes douanières ont été collectées via Moov Money.



Placée sous le thème « Une douane qui concrétise ses engagements en matière d'efficacité, de sécurité et de prospérité », la cérémonie a vu la présence du secrétaire d’Etat aux Finances et au Budget, du drecteur général des Douanes, du représentant de l'Organisation Mondiale des Douanes, de nombreuses autorités et représentants du Patronat et de la Chambre de Commerce ainsi que le personnel de la Douane et les partenaires dont Moov Africa.



Perspectives d’avenir

Forte de ce succès, Moov Africa Tchad, leader dans le domaine de la monnaie mobile au Tchad, continuera à travailler avec les autorités afin d’étendre ses services à d’autres domaines de l’administration publique, pour créer une économie numérique inclusive, où chaque citoyen et chaque entreprise peut accéder à des services financiers modernes et performants.



Il faut que Moov Money est un service de monnaie électronique permettant aux abonnés de disposer d’un compte, d’y faire des dépôts et des retraits d’argent, d’envoyer et de recevoir de l’argent, de lier son compte Moov Money avec son compte bancaire, d’acheter du crédit (avec 100% de bonus) ou des forfaits (50% de MB ou minutes en plus pour les forfaits Internet et Appel), de payer ses courses au supermarché, aux stations-service Star Oil, de payer ses abonnements SNE et Canal+ ainsi que les jeux en ligne.



Il permet également aux organisations et opérateurs économiques de payer en masse les salaires et autres indemnités, et bien sûr de payer leurs impôts (IGL, E-tax) et les droits de Douane.