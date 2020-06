Tchad : "dignité de maréchal", le député Kebzabo a quitté l'Assemblée nationale lors du débat

Le député Saleh Kebzabo a quitté vendredi le Palais de la démocratie de Gassi en pleine séance, suite à un désaccord exprimé lors de la discussion générale -suivie du vote- sur la proposition de résolution portant élévation du chef de l'État à la dignité honorifique de maréchal.



"Ce que nous venons de faire de mon point de vue, est un acte négatif. (...) J'aurais vraiment préféré que cette partie de notre matinée ait un caractère plus solennel, parce que ce que nous voudrions faire, ce n'est pas un acte banal. Les collègues sont en train de le banaliser, c'est dommage", a déclaré le député.



"C'est comme si on a honte de quelque chose"



"Un grand acte va être pris dans des conditions de manque de consensus. Le caractère glorieux va être un peu effiloché", a souligné Saleh Kebzabo qui a déploré le fait que la proposition n'a pas été préalablement présentée.



"C'est comme si on a honte de quelque chose. Elle aurait pu nous être distribué au moins en début de séance. On voulait cacher ça, on voulait ne pas l'évoquer. Ça fait honte (...) C'est dommage", a dit le député.



"Ça me frustre, ça heurte ma conscience (...) Que Dieu vous aide, que Dieu guide vos pas et que le Tchad soit sauvé", a affirmé Kebzabo, avant de se lever et de quitter la plénière.



"La procédure me parait tout à fait normale"



Le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi s'est par la suite défendu en estimant qu'il n'a "jamais transgressé les procédures, ni le règlement de l'Assemblée nationale". Il a ouvert une discussion générale sur le texte et a décidé de passer au vote.



"La procédure me parait tout à fait normale", a-t-il dit.



Pour sa part, le député Kolotou Tchaïmi a rappelé que le texte est proposé par un député de l'opposition. Selon lui, "il y a au moins des députés de l'opposition qui regardent dans la bonne direction."



La résolution a été adoptée peu après le départ de Saleh Kebzabo, à la majorité des voix.