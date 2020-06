Tchad : dignité de maréchal, "j'ai dit au président, il m'a dit non, ne propose pas" (ministre défense)

Le chef de l'État sera officiellement élevé à la dignité de maréchal au cours d'une cérémonie dont la date reste à déterminer. Les députés ont adopté vendredi, au Palais de la démocratie de Gassi, la proposition de résolution portant élévation à ce titre honorifique (différent d'un grade).



Peu avant le vote, le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale et de la sécurité, le général Mahamat Abali Salah, s'est exprimé à l'Assemblée nationale sur la proposition de résolution.



Il a indiqué avoir formulé cette proposition au chef de l'État qui a refusé.



"Au niveau de l'armée, avec les grandes formations, on a pensé à cette question. Nous avons dit, écoutez, le président de la République n'était pas seulement là, il s'occupait des détails (de l'opération Colère de Bohoma, Ndlr). (...) Moi je suis parti avec la tenue que je porte. C'était sur des nattes que le président a passé quelques jours", a expliqué le ministre Mahamat Abali Salah.



"Je vais vous faire une confidence, quand l'affaire de maréchal était annoncée, j'ai eu le privilège de dire au président. Il m'a dit non. J'ai dis au président, tout le monde est content, très content. Il dit non. Ne propose pas", a affirmé le ministre en charge de la défense.



Il a ajouté que "si l'Assemblée nationale peut décerner cette dignité de maréchal, ce sera avec beaucoup de satisfaction parce que nous on ne peut pas demander."