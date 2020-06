Tchad : dignité de maréchal, le président de l'Assemblée nationale reçu par Idriss Déby

Le chef de l'État a reçu lundi, au Palais présidentiel, le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi et les présidents des groupes parlementaires.



"Nos échanges ont porté sur la résolution me consacrant à la dignité de Maréchal et la résolution relative à l'édification d'une stèle mémorielle à Bohoma", a indiqué le président Idriss Déby.



Détails à suivre.