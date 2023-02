Tchad : disparition d'Ibni Oumar il y a 15 ans, un mystère non résolu

Pour tenter de faire la lumière sur cette disparition, une enquête a été lancée en mai 2008 qui a duré 67 jours. Cette enquête a été conduite par une équipe restreinte, composée du président du comité d'enquête et de quatre experts internationaux indépendants pour garantir l'impartialité et la crédibilité des résultats.



43 personnes ont été auditionnées au cours de cette enquête, 11 d'entre elles ont préféré que leur déposition reste confidentielle. Des personnalités de haut rang ont également été interrogées.



De nombreuses pistes ont été explorées, notamment : le corps exhumé à Kournari en mai 2008, les cadavres retrouvés dans le fleuve Chari, le village "Le Jardin", le jardin présidentiel, les morgues de Kousseri au Cameroun et de l'hôpital général de N'Djamena, le coordonnateur des opérations militaires au moment des événements, le directeur des renseignements militaires, le directeur général de l'ANS, le chef de service chargé des affaires politiques et militaires à l'ANS, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.



Malgré ces efforts, la disparition d'Ibni Oumar reste un mystère non résolu, laissant derrière elle de nombreuses questions sans réponse et plongeant les proches de la victime dans l'incertitude.