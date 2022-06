Tchad : dispositif sécuritaire du PCMT, un calvaire pour la population

Au Tchad, quand le président de la République se déplace, c’est toute la population qui souffre du problème d’embouteillages.



Et depuis l’annonce de la sortie du président du Conseil militaire de transition (CMT), au Radisson Blu, pour le lancement officiel du projet de 50 000 emplois pour les jeunes, toutes les rues du quartier résidentiel, jusqu’au grand marché, mais également les rues de Moursal, Sabangali et autres rues, qui sont bloquées de la circulation, tandis que les véhicules sont immobilisés. Cette situation suscite la colère de la population.



Dans les rues, les citoyens ne manquent pas d’exprimer leur ras-le-bol, car le dispositif sécuritaire drastique ne facilite pas les activités administratives et économiques.



« Le président doit utiliser un hélicoptère pour ses déplacements au sein de la capitale », suggère un citoyen.