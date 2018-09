Tchad : distingué pour son professionnalisme, le journal Le Progrès fête 25 ans d'existence

Abderamane Barka a indiqué que près de cinq années après avoir créé l’hebdomadaire, le 31 aout 1993, pas comme un donneur de leçons mais un reflet de la société tchadienne, MH (c’est son nom de plume), l’a transformé en quotidien, le 2 février 1998 (après un essai durant la présidentielle de 1996), dans la même logique de renvoyer à la société ses propres actes et actions, faits et gestes, exploits et prouesses, grandes réalisations et insuffisances à combler.



Quelques témoignages de diverses personnes ont afflué pour saluer le caractère professionnel de traitement de l’information au sein du quotidien Le Progrès. Pour sa part, le président de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA), Dieudonné Djonabaye, après avoir rendu un vibrant hommage au promoteur du journal Le Progrès, a indiqué que ce journal quotidien se distingue par son caractère exceptionnel. « Le Progrès n’est pas comme les autres journaux de la place parce qu’il fait moins de commentaires dans ses publications. Il ne se base que sur le fait et rien que le fait alors que les autres journaux venus après lui, se sont versés dans le commentaire et l’opinion », a relevé le président de la HAMA.