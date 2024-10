Tchad : distraction et manque de concentration, un défi pour les écoliers

Connaître la personnalité d'un enfant est essentiel pour développer son potentiel à l'école. Deux problèmes majeurs affectent négativement la scolarité des enfants : le manque de concentration, et la distraction due aux technologies.



Selon Christelle Maman Gnamien, pour détecter le potentiel d'un enfant, il faut comprendre sa personnalité. Pour développer ce potentiel, l'enfant doit trouver sa passion à l'école. Les écoliers font face à des difficultés de concentration, et sont facilement distraits par leur environnement, notamment par Facebook, Instagram, WhatsApp, la télévision, les jeux et d'autres distractions.



Cela conduit souvent à de la confusion, et à un manque de concentration. Pour aider les enfants, il est crucial de déceler leurs potentialités. Trouver leurs passions à l'école les aidera à apprécier l'apprentissage, et à voir l'école autrement. Il est important de comprendre le type d'intelligence dominant chez chaque enfant, et de déterminer comment celui-ci peut s'exprimer.



Christelle Malan explique que chaque enfant a un don, et l'idée d'un enfant « bête » est un mythe. Elle souligne qu’il existe neuf types d’intelligences humaines, et qu’il est essentiel d'identifier celle qui domine chez chaque enfant. Cela permet de les orienter vers des activités stimulantes, pour développer leur potentiel.



Pour encourager un enfant à se mettre au travail, il faut le motiver, lui donner confiance et lui faire comprendre la valeur de ses actions. Elle ajoute que lorsque l'enfant excelle dans un domaine où il a un potentiel naturel, sa concentration et son efficacité augmentent. Selon elle, avant l’âge de 7 ans, il est possible de déceler les talents d’un enfant, grâce à des observations de ce qu'il aime faire et de ses centres d’intérêt.



Cependant, elle met en garde contre le rôle de certains parents, qui peuvent être un obstacle à l'épanouissement de leurs enfants, en les orientant vers des domaines dans lesquels ils ne sont pas à l'aise. Elle insiste sur l'importance de présenter aux enfants des modèles qu’ils peuvent suivre et admirer.