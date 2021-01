Tchad : distribution de kits alimentaires aux vulnérables à N'Djamena

"Je met en garde tous ceux qui veulent détruire le bonne volonté que le gouvernement essaie de mettre pour aider les vulnérables et j'appelle à la contribution de tous ces jeunes qui sont des bénévoles. Ils sont là pour aider à la distribution de ces vivres", a indiqué le ministre.



La ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh, a expliqué qu'il ne s'agit pas d'une action politique mais humanitaire, en faveur des plus démunis.



Depuis le 1er janvier 2021, la ville de N'Djamena est confinée et fait l'objet de mesures renforcées suite à une hausse des cas de Covid-19.