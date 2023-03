Tchad : distribution de manuels scolaires et sensibilisation à la scolarisation des filles à Niegui

Ce 13 mars, une cérémonie de sensibilisation à la scolarisation des enfants, en particulier des filles, ainsi que la distribution de manuels scolaires, s'est tenue à l'école officielle de Zoni, dans la sous-préfecture de Niegui. La cérémonie a été présidée par le sous-préfet de Niegui, Ali Tidjani Kosso, en présence de différents responsables éducatifs du Guera. Dans son discours de bienvenue, le directeur de l'école de Zoni a remercié l'association des parents d'élèves pour l'organisation de cette cérémonie et a demandé à chacun d'être attentif afin de recevoir les conseils donnés.



Le président départemental de l'association des parents d'élèves, Adoum Djimet Rabeh, a précisé que les manuels scolaires sont un don de l'APICET pour aider les parents qui chaque année doivent payer les manuels. Après l'intervention de l'inspecteur de l'enseignement primaire d'aboutelfan sud, Oumar Baba Saleh, qui a souligné que l'éducation est l'affaire de tous, il a exhorté les parents à prendre leurs responsabilités pour payer les enseignants communautaires et a rappelé que les enseignants seront tous sur le terrain.



Le sous-préfet de Niegui, Ali Tidjani Kosso, a également mis en garde les enseignants d'État qui ne veulent pas aller travailler et a demandé aux parents de suivre les élèves jusqu'à leur réussite.