Tchad : distribution de moustiquaires imprégnées aux couches vulnérables à Abéché

Les membres de l'Association Avenir des Jeunes, section du Ouaddaï ont lancé le 16 octobre 2024, une campagne de distribution de moustiquaires imprégnées aux personnes handicapés et aveugles de la ville d'Abéché. C'était au centre social d'Abéché.



Cette initiative est du général de corps d'armée Ibrahim Seid Mahamat, ancien gouverneur de la province du Ouaddaï, et est mise en œuvre par ladite Association.



Pour la coordinatrice provinciale de l'Association Avenir des Jeunes, section du Ouaddaï, Roumane Abdoulaye, cette activité vise à lutter contre le paludisme, et rentre dans le cadre des objectifs de l'Association. Roumanie Abdoulaye lance un appel à l'endroit des autres organisations de la société civile, en vue d'emboiter le pas à cette action.



La représentante de la responsable du centre social d'Abéché, Mme Zenaba Ndalassoum, a remercié les membres de l'Association pour ce geste humanitaire. Pour elle, ce don vient à point nommé, au moment où le besoin se fait sentir.



Les bénéficiaires, à leur tour, ont remercié le général de corps d'armée Ibrahim Seid Mahamat, pour avoir pensé aux vulnérables d'Abéché.