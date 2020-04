Tchad : distribution de vivres aux ménages à Baga Sola

Une opération de distribution de vivres aux ménages les plus démunis a débuté lundi à Baga Sola, dans la province du Lac, en présence du gouverneur Abadi Saïr Fadoul.



L'opération pilotée par la Fondation Grand coeur (FGC) permettra de répartir des denrées alimentaires composées de 50 sacs de sucres de 50 kg, 100 sacs de riz de 25 kg, 50 bidon d'huile de 25 litres et 15 sacs de haricots de 100 kg.



Ces dons permettront de nourrir plus de 100 ménages de la localité.



Le point focal de la FGC, Moussa Issa Moussa, a déclaré que ces gestes permettront non seulement de soutenir les couches vulnérables, mais aussi de lutter contre la malnutrition en cette période de canicule, de Covid-19 et de Ramadan.



Le gouverneur de la province du Lac, Abadi Saïr Fadoul, a estimé que "c'est dans les moments difficiles que nous connaissons les bons amis". Il a ajouté que "cette initiative de la part de la FGC est inoubliable pour la population de la province en cette période difficile."