تشاد: توزيع أكثر من 200 قناع من قبل جمعية الصفا من أجل التنمية والعمل الإنساني.

قامت صباح اليوم جمعية الصفا من أجل التنمية والعمل الإنساني بتوزيع أكثر من 200 قناع مجانا لصالح الشعب ، وذلك وفقا للحملة التوعوية الخاصة بمحاربة فيروس كرونا المستجد الذي عرف ب (كوفيد19 ).



وقد تم تنفيذ هذه المبادرة عبر المدخل الشمالي للسوق الكبير بجوار مسجد الملك فيصل ، واستفادة من هذه الحملة الإنسانية التي قامت بها الجمعية أكثر السكان الذين ذهبوا السوق المركزي عبر هذا الطريق ، وتم أعطاءهم اضافة الى ذلك المطهرات الفيروسية لتطهير ايديهم قبل دخول السوق ، وذلك في أقل من ساعة.



وبهذه المناسبة قد صرح رئيس الجمعية السيد :عبد الرحمن نهار سقومي ان الغرض من هذه المبادرة هو محاربة فيروس كرونا المستجد (كوفيد19 ) بجانب الجمعيات الشقيقة التي تعمل في توزيع الأقنعة الواقية مجانا وذلك لصالح شرائح المجتمع الضعيفة والذين لا يملكون نقودا لشراءها ، ومدى اختيارهم لهذا المكان .



وأضاف رئيس الجمعية بأن عملهم لا يقف عند هذا الحد ، بل يعملون دائما وبشكل مستمر في توزيع الأقنعة الواقية مجانا لكل فئات المجتمع.

وأخيرا دعا كل من يرغب في مساعدتهم للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد(كوفيد19) الذي ما زال يقاتل في بلدنا.