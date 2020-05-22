Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

تشاد: توزيع أكثر من 200 قناع من قبل جمعية الصفا من أجل التنمية والعمل الإنساني.


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 22 Mai 2020



قامت صباح اليوم جمعية الصفا من أجل التنمية والعمل الإنساني بتوزيع أكثر من 200 قناع مجانا لصالح الشعب ، وذلك وفقا للحملة التوعوية الخاصة بمحاربة فيروس كرونا المستجد الذي عرف ب (كوفيد19 ).

وقد تم تنفيذ هذه المبادرة عبر المدخل الشمالي  للسوق الكبير بجوار مسجد الملك فيصل ، واستفادة من هذه الحملة الإنسانية التي قامت بها الجمعية أكثر السكان الذين ذهبوا السوق المركزي عبر هذا  الطريق ، وتم أعطاءهم اضافة الى ذلك المطهرات الفيروسية لتطهير ايديهم قبل دخول السوق ، وذلك في أقل من ساعة. 

وبهذه المناسبة قد صرح رئيس الجمعية السيد :عبد الرحمن نهار سقومي ان الغرض من هذه المبادرة هو محاربة فيروس كرونا المستجد (كوفيد19 ) بجانب الجمعيات الشقيقة التي تعمل في توزيع الأقنعة الواقية مجانا وذلك  لصالح شرائح المجتمع الضعيفة والذين لا يملكون نقودا لشراءها ، ومدى اختيارهم لهذا المكان .

وأضاف رئيس الجمعية بأن عملهم لا يقف عند هذا الحد ، بل يعملون دائما وبشكل مستمر في توزيع الأقنعة الواقية مجانا لكل فئات المجتمع.
وأخيرا دعا كل من يرغب في مساعدتهم للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد(كوفيد19) الذي ما زال يقاتل في بلدنا.





Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 63205229 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/05/2020

بلتن/ أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات (CENI) ،يؤدون القسم الدستوري.

بلتن/ أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات (CENI) ،يؤدون القسم الدستوري.

Tchad : à N'Djamena, près de 100.000 ménages vont bénéficier d'un kit alimentaire Tchad : à N'Djamena, près de 100.000 ménages vont bénéficier d'un kit alimentaire 22/05/2020

Populaires

Tchad : Colère de Bohoma, Boko Haram, le point avec le chef d'état-major général des armées

21/05/2020

Tchad - Covid-19 : Idriss Déby demande plus d'efficacité dans la lutte

21/05/2020

Tchad : à N'Djamena, un automobiliste percute un clandoman et le blesse grièvement

21/05/2020
Vidéo à la Une
Tchad : des masques distribués aux couches vulnérables à N'Djamena
Lire la suite
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 09/05/2020 - Info Alwihda

Tchad - Covid-19 : dépistage, confinement local, isolement et soins, les propositions de l'UDP

Tchad - Covid-19 : dépistage, confinement local, isolement et soins, les propositions de l'UDP

Congo/Médias : Claudia Lemboumba Sassou NGuesso n’est nullement mêlée à la gestion des médias publics congolais Congo/Médias : Claudia Lemboumba Sassou NGuesso n’est nullement mêlée à la gestion des médias publics congolais 04/05/2020 - Claude Dinard Vimond

ANALYSE - 19/05/2020 - Jibin CAO

L'après Covid-19 : le digital comme solution essentielle pour se relever de la crise économique

L'après Covid-19 : le digital comme solution essentielle pour se relever de la crise économique

Article 51 : Monsieur le Président, la Constitution algérienne crée deux statuts de citoyen(ne)s ! Article 51 : Monsieur le Président, la Constitution algérienne crée deux statuts de citoyen(ne)s ! 18/05/2020 - Maître Fayçal Megherbi

REACTION - 03/05/2020 - Éric Guedi

Tchad : lutte contre le Covid-19, les provinces marginalisées ?

Tchad : lutte contre le Covid-19, les provinces marginalisées ?

COVID-19 : l’avant-gardisme et l’anticipation du Maroc dans les mesures prises salués COVID-19 : l’avant-gardisme et l’anticipation du Maroc dans les mesures prises salués 16/04/2020 - Farid Mnebhi

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter