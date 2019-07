Tchad : don de 23 milliards FCFA de la Chine

Un accord de coopération économique et technique a été signé mercredi à N'Djamena par la secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, Mme. Achta Saleh Damane et l'Ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jinjin.



L'accord comprend un don de 25,3 milliards Francs CFA (300 millions de Yuans). Il vise notamment à renforcer la coopération entre les deux pays.



D'après la secrétaire d'Etat, Mme. Achta Saleh Damane, "ces projets vont dans le sens du développement. L'Ambassade de Chine et le ministère des Finances et du Budget vont voir comment procéder pour que cette somme d'argent qui est un don puisse être disponible."



"Nous souhaitons à travers ce don que le Gouvernement chinois puisse faire des projets avec le Gouvernement tchadien pour développer davantage non seulement la coopération mais notamment pour le développement du Tchad", a souligné l'Ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jinjin.



Le don sera débloqué à travers le financement et la réalisation de projets.