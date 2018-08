Tchad : don de 35 M$ pour améliorer la mobilisation et la gestion des ressources intérieures

Le ministre de l’Economie et de la Planification du développement, Issa Doubragne et le représentant de la Banque mondiale au Tchad, François Nankobogo ont signé hier, un accord de don d’un montant de 20,1 milliards Francs CFA (35 millions de dollars).



Cette enveloppe est destinée au financement du projet de mobilisation et gestion des ressources intérieures. Le projet a pour objectif de renforcer la capacité de mobilisation des recettes hors pétrole, tout en améliorant les performances, les procédures et la transparence dans les services clés.