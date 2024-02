Tchad : don de kits scolaires par l'ASJT du Ouaddaï aux élèves méritants à Abéché

La cérémonie, qui coïncidait avec la remise des bulletins scolaires, a bénéficié de la présence du 3ème adjoint au maire d'Abéché, Daoud Doungous Taguilo, également enseignant dans cet établissement.



Moustapha Ahmat Senoussi, président du comité d'organisation, a exprimé sa gratitude envers les invités pour leur présence, soulignant l'importance de cet événement. Mahamat Nour Issa Koré, représentant les enseignants, a félicité les élèves pour leurs performances et a remercié les parents pour leur soutien constant.



Mahamat Ali Hassan Kallo, chargé des affaires culturelles et sportives, a indiqué que ce geste de l'ASJT du Ouaddaï vise à encourager la persévérance et l'excellence chez les élèves, tout en luttant contre les violences en milieu scolaire.



Le proviseur du lycée, Brahim Sougui Tahir, a salué l'initiative de l'association qui a choisi de récompenser les élèves les plus distingués de son établissement, affirmant que seul le travail paie. Les récompenses, composées de cahiers, livres, calculatrices et stylos, visent à encourager les élèves à maintenir leur niveau d'excellence.