Tchad : don de l’UE en faveur des détenus à l’Est

L'Union Européenne à travers le PRAJUST II, a remis ce vendredi un don aux détenus de la maison d’arrêt d’Abéché, au cours d’une cérémonie. La remise du don a eu lieu en présence du procureur de la République près le tribunal d’Abéché, Moussa Djamous Hachim, et des représentants de l’UE, Valéry Du Moulin et Anne Pêcheur.



Le chef du service d'hygiène et de la santé au ministère de la justice chargé des droits humains, Mbainguinam Lotar Mbailabe, a indiqué que la situation sanitaire des personnes placées en détention préoccupe à plus d'un titre le chef de l'État mais aussi le ministère de la Justice.



Cette préoccupation les a conduits à œuvrer pour un partenariat entre l'Union Européenne et le gouvernement tchadien à travers le PRAJUST II.



Au nom de chef de l'État, il a remercié l'UE qui ne cesse d'apporter son appui aux personnes vulnérables vivants en détention dans les maisons d'arrêt du Tchad.



Le don est composé de matériels de petite chirurgie, d'urgence et de diagnostics.



Réceptionnant les dons, le président du Tribunal de grande instance d'Abéché, Moussa Abdelkrim Saleh a félicité l’UE pour avoir pensé aux détenus de la maison d'arrêt d'Abéché à travers des équipements médicaux.



D’après lui, ce n'est pas la première fois que l'UE fait ce geste tant louable et combien de fois important pour la vie des citoyens.



Le président du Tribunal de grande instance d'abéché a profité de l'occasion pour lancer un appel aux autres partenaires à faire de même. “Ces détenus ne sont autres que nos frères et sœurs”, a-t-il souligné.