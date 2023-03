Tchad : don de machines de dialyse de l'Égypte à l'hôpital universitaire de référence nationale

Dans son discours, l'Ambassadeur de l'Égypte au Tchad, Oussama Elhady, a souligné l'engagement constant des autorités égyptiennes en faveur de la coopération et du renforcement des liens d'amitié avec le Tchad, notamment dans le domaine de la santé et des médicaments.



De son côté, le Secrétaire d'État à la Santé, Zenaba Béchir Moussa, a salué l'engagement des autorités égyptiennes en faveur du peuple tchadien à travers des dons importants. Les 15 machines de dialyse offertes sont une preuve concrète de cet engagement et témoignent du partenariat exemplaire entre les responsables de la santé et l'Ambassade de l'Égypte au Tchad.



Ce sens de responsabilité renforce la vision du Gouvernement de Transition, qui accorde une grande importance au système de santé pour offrir des soins de qualité à la population. Nous exprimons notre gratitude envers les autorités et le peuple égyptiens pour leur accompagnement et le renforcement de nos liens d'amitié.