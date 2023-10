Tchad : don de plus de 100 livres à la bibliothèque du lycée n°1 de Kelo

Ce matin du mardi 17 octobre 2023, le proviseur du lycée littéraire, Mahamat Zougoul, a remis plus de 100 documents à la bibliothèque du lycée moderne de Kelo.



Une partie de ces documents a été collectée par les anciens élèves du lycée moderne de Kelo, lors de la semaine culturelle organisée par l'Association des anciens élèves du lycée moderne de Kelo, tandis que l'autre partie constitue un don du ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Tchad.



Lors de la remise officielle de ces documents au responsable de la bibliothèque, le proviseur Mahamat Zougoul a exprimé le souhait qu'ils soient utilisés de manière judicieuse.



Il faut de noter que cette cérémonie a eu lieu dans la salle de la bibliothèque, en présence de quelques responsables administratifs de l'établissement et des élèves.