Tchad : don de vivres de l’imprimerie AGB aux sinistrés d’inondations

L'imprimerie AGB a fait un don de vivres au sinistrés d'inondations. Ce don est composé essentiellement de pâtes alimentaires et farines.



C'est le ministère du genre et de la solidarité nationale qui a réceptionné ce don afin de le distribuer aux bénéficiaires.



La cérémonie de remise du don a eu lieu ce 25 octobre 2022 dans les locaux du ministère du genre et de la solidarité nationale.