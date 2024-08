Tchad : don du chef de l’État à des villageois victimes d’une dévastation d’éléphants

Suite à la dévastation des hectares de champs par les éléphants, le chef de l’État, à travers le gouvernement, vole au secours des populations victimes du canton Guebĺé, dans la sous-préfecture de Bologo. E effet, c’est un don de vivres et non vivres, qui a été offert ce 08 août 2024 à cette occasion.



Ce don du chef de l’État Mahamat Déby Itno aux populations, victimes de dévastation de champs par les éléphants du canton Gueblé, est composé de 860 sacs du riz de 50 kg, 440 sacs du riz importé de 50 kg, 100 bâches, 100 nattes et 100 couvertures. Il vise à atténuer la situation précaire de ces dernières.



En remettant officiellement ce don, en présence du conseiller chargé de mission à la Primature, Darkem Joseph, le gouverneur de la province, Adoum Moustapha Brahimi a, au nom des populations de la Tandjilé en général, et celle du canton Guebĺé en particulier, exprimé sa gratitude au chef de l'Etat, pour cette réponse prompte aux victimes.



Très ému par ce geste patriotique du chef de l’État, le chef de canton Gueblé, Kobou Kali Jonas, a remercié l’ensemble du gouvernement, au premier rang, le président de la République. Le patron de la province de la Tandjilé, Adoum Moustapha Brahimi, a instruit le comité de crise à sa gestion équitable.