Tchad : don du gouvernement aux sinistrés de la Tandjile

Le don accordé par les pouvoirs publics est composé de vivres et de non vivres. Au total, 1500 sacs de riz de 50 kg, des nattes, des couvertures et quelques cartons de savon sont destinés aux 30 000 sinistrés de la province.



A cette occasion, le gouverneur Adoum Moustapha Brahimi a fait un déplacement pour venir réceptionner ce don à Kelo.



Il a autorisé le déchargement des divers produits dans le magasin de l'ONASA de Kelo. Adoum Moustapha Brahimi dit qu'il suivra les distributions à la loupe, pour que chaque sinistré puisse en bénéficier.



Il a ensuite, au nom de la population de la Tandjile, remercié le chef de l'État Mahamat Idriss Deby Itno et son gouvernement, tout en poussant un ouf de soulagement. Enfin, il exhorte les membres du comité de crise des inondations à faire un partage objectif.