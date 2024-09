Tchad : don du gouvernement aux sinistrés de la Tandjilé

Le gouvernement a fait don de vivres et de non-vivres aux sinistrés de la province de la Tandjilé. Ce don comprend 1 500 sacs de riz de 50 kg, des nattes, des couvertures et quelques cartons de savon, destinés à aider les 30 000 sinistrés de la région. Le Gouverneur Adoum Moustapha Brahimi s’est rendu à Kélo pour réceptionner ce don et a supervisé son déchargement dans le magasin de l’ONASA de Kélo.



Le gouverneur a affirmé qu’il suivra de près la distribution afin de s’assurer que chaque sinistré puisse en bénéficier. Il a également exprimé, au nom de la population de la Tandjilé, sa gratitude au chef de l’État, Mahamat Idriss Deby Itno, et à son gouvernement pour cette aide, la qualifiant de véritable soulagement. Enfin, il a exhorté les membres du comité de crise des inondations à faire preuve d’objectivité dans le partage de l’aide.