Tchad : double assassinat au Mayo Kebbi Ouest après un enlèvement contre rançon

Des malfrats ont abattu deux bouviers qui conduisaient des boeufs au marché de Adoumri au Cameroun. Le drame a eu lieu à la frontière camerounaise dans la zone de la sous-préfecture de Lamé. C'était dans la nuit de dimanche à lundi 9 novembre dernier.



Cinq malfrats lourdement armés, de retour d'une opération d'enlèvement de deux personnes (un chef de village et son frère) contre rançon dans un village du Cameroun, ont été surpris par trois bouviers qui se reposaient vers 1 heure du matin.



Lorsque les malfrats ont senti une présence humaine sur leur chemin, ils ont ouvert le feu blessant mortellement deux bouviers nommsé Idriss Anour, âgé d'environ 40 ans, et Abdoulaye Seini, âgé de 26 ans, tous deux habitants la ville de Pala dans la province du Mayo Kebbi Ouest.



Les deux hommes se sont éteints quelques heures plus tard dans la brousse. La nouvelle a été relayée par un troisième présent avec eux. Il a échappé de justesse à cette attaque brutale de malfaiteurs qui ont enlevé et enchaîné deux citoyens du Cameroun en direction de leur base situé à la frontière entre le Tchad et le Cameroun.



Les agents de la sécurité de la sous-préfecture de Lamé se sont rendus sur les lieux ce lundi 9 novembre. Ils ont ordonné l'inhumation des deux victimes en présence de leurs parents. Les malfrats sont activement recherchés dans cette grande forêt qui constitue leur point de cachette.



Le Mayo Kebbi Ouest est victime du phénomène d'enlèvement de personnes contre rançon rebaptisé par les autorités le "commerce de la honte". Des millions de francs CFA sont emportés et plusieurs dizaines de personnes sont tombées sous les balles de ces hors-la-loi.



Depuis quelques mois, l'effectif militaire a été renforcé au Mayo Kebbi Ouest avec la création de la zone de défense et de sécurité n°12 installé au Mayo Kebbi Ouest.