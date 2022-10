Tchad : drame de Mangalmé, une mission gouvernementale évalue la situation sur place

Le conflit est lié à la violation d'un accord de réconciliation entre des agriculteurs et cultivateurs, selon le gouvernement.



Les deux ministres se sont rendus dans des villages pour compatir avec les proches des victimes. Un comité de réconciliation interviendra dans les jours à venir.



"Il y a eu un compromis trouvé entre les chefs de canton à Oum Hadjer instituant un règlement au premier conflit. La Dia était aussi mentionnée. Le délai de retrouvaille le 8 octobre à Mangalmé n'a pas été respecté. C'est de là que les problèmes ont commencé. La partie Moubi qui a appris que les Arabes sont en train d'aller vers le Sud, est allée obstruer le chemin à ces éleveurs et ce conflit a eu lieu", explique le ministre en charge de la défense nationale, le général Daoud Yaya Brahim.



Les responsables des deux parties qui ont signé l'accord ont été arrêtés et mis à la disposition de la justice pour manquement à son suivi.