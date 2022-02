Tchad : drame de Sandana, une délégation gouvernementale dépêchée

Une délégation gouvernementale de haut niveau composée des ministres de la Sécurité publique et de l’Immigration, Souleyman Abakar Adam; de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Mahamat Chérif Daoussa ; de la Justice, Garde des sceaux, Chargé des droits humains, Mahamat Ahmat Alhabo et celui de la Communication, Porte-parole, Abderaman Koulamallah, est arrivée ce vendredi 11 février à Sarh, province du Moyen Chari, en vue d’examiner la situation qui prévaut à SANDANA.



Séance tenante, une réunion a eu lieu au gouvernorat de la province. Plusieurs rencontres sont inscrites dans l’agenda des membres du gouvernement.



À l'origine des évènements meurtriers, le corps sans vie d'un éleveur a été découvert aux alentours du village Sandana. Le constat fait par certaines autorités locales révèle une mort accidentelle. Cette thèse n'a pas convaincu les parents de la victime qui ont ouvert le feu sur les villageois entraînant la mort et blessures de plusieurs personnes parmi eux.