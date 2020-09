Tchad : du matériel remis à des groupements du Guéra pour appuyer la transition nutritionnelle

L'association tchadienne pour le développement rural (ATDR) a remis mardi à Mongo du matériel aux groupements féminins.



La cérémonie de remise a eu lieu dans la cour de la commune urbaine de Mongo, en présence du secrétaire général de la province du Guéra, du représentant de l'ambassadeur de France au Tchad, de plusieurs responsables des projets et programmes ainsi que des autorités administratives, civiles et militaires.



Au total, 10 panneaux solaires, 10 batteries, 5 moulins à mil, 200 sacs de riz, 100 sacs de sorgho et 100 cartons d'huile ont été remis officiellement aux groupements féminins.



La remise s'inscrit dans le cadre du « Projet de Valorisation des Produits Locaux pour Améliorer les Comportements Alimentaires dans la Province du Guéra et Favoriser une bonne Transition Nutritionnelle », qui est un projet financé par le PISCCA à travers l'Ambassade de France au Tchad.



Ouvrant la séance, Oumar Khamis, coordonnateur de l'Association tchadienne pour le développement rural (ATDR), a remercié le représentant de l'ambassadeur de France au Tchad pour son déplacement, tout en lui souhaitant la cordiale bienvenue. Il a ensuite mentionné que l'objectif de ce projet de valorisation des produits locaux est la formation et la sensibilisation en masse des groupements de la zone d'intervention ( 200 femmes et 100 jeunes).



Le coordonateur a aussi rappelé que ce projet intervient dans les départements du Guéra et d'Abtouyour. « Je demande aux bénéficiaires d'en faire bon usage afin de pérenniser ces acquis », conclut-il.



Prenant la parole à son tour, le représentant de l'ambassadeur de France au Tchad, Paul Antoine Decraene, s'est dit très satisfait de l'accueil qui lui a été réservé. « Je m'attendais pas à un tel accueil », a-t-il déclaré en souriant. Il a souligné être content des réalisations faites par l'équipe de l'ATDR.



Le secrétaire général de la province du Guéra, Djerambété Dingamyo, a pour sa part souligné que cette cérémonie de remise de matériels offre aux groupements et associations une opportunité de créer des activités génératrices de revenues et produire de la farine à base de céréales afin de lutter contre le problème de la malnutrition dans la province du Guéra.



Pour Djerambété Dingamyo, ce projet est utile en ce sens qu'il s'insère parfaitement dans l'optique de la politique du gouvernement qui vise à lutter efficacement contre la pauvreté. « C'est l'ultime occasion pour moi de féliciter les responsables de l'ATDR pour cette louable initiative et les encourager à suivre leurs activités », a-t-il affirmé.



La cérémonie a pris fin avec la remise du matériel aux bénéficiaires.