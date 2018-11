Tchad : du personnel de santé supplémentaire sera recruté en 2019 dans les provinces

La réunion mensuelle sur la santé s’est tenue ce matin à la Présidence de la République. Cette rencontre qui a regroupé autour du chef de l’Etat, les chefs de départements ministériels concernés et les partenaires techniques et financiers, a statué sur la situation épidémiologique du pays.



Selon le ministre de la Santé publique, Aziz Mahamat Saleh, cette traditionnelle réunion mensuelle qui s’est tenue en présence de tous les ministres concernés et les partenaires techniques et financiers sur la santé a permis de faire un tour d’horizon de la situation épidémiologique de l’heure et du renforcement des dispositifs présents de lutte contre les maladies. « C’est toujours le paludisme qui est la première cause de mortalité, de morbidité et la malnutrition. Je crois que c’est deux actions phares sur la base desquelles, le président de la république a insisté pour qu’il ait des stratégies nouvelles, des stratégies communautaires et que cette question de santé soit une question pour tout le monde. Il a surtout insisté pour que les femmes soient au cœur de toutes les stratégies de lutte en trouvant des femmes leaders dans les quartiers, dans les mairies pour qu’elles portent cette question de santé pour changer certaines données. Cette approche a été appréciée par les partenaires », a expliqué le ministre de la Santé publique.



Evoquant les autres points de discussion, le ministre a souligné qu’un certain nombre de recommandations qui ont été faites, relatif notamment à la campagne de vaccination. "Nous avons déjà commencé la campagne contre la rougeole qui est déjà en cours et celle de méningite A qui est en train d’être réalisée", selon Aziz Mahamat Saleh.



Le dernier point évoqué est relatif aux missions sur le terrain. « Nous avons effectué quatre missions de terrain avec nos partenaires. Nous étions dans les provinces de Hadjer-Lamis, du Lac, du Barh-Elghazel et du Kanem. Et le constat que nous fait se résume au problème des ressources humaines. Il faut que les agents de l’Etat affectés soient sur place. C’est une priorité. La 2ème solution, c’est permettre la mise à disposition des crédits délégués à temps. Sur ce point, des instructions ont été données au ministère des Finances. Le Président de la République a demandé également que le ministère de l’Administration du territoire instruise les gouverneurs pour que chaque mois qu’il y ait une réunion de santé afin de faire la situation épidémiologique dans les provinces. Le Chef de l’Etat nous a encouragé et incité à continuer, raison pour laquelle nous serons dans la région du Sila la semaine prochaine avec nos partenaires », a relevé le ministre Aziz Mahamat Saleh.



Il a précisé que certaines infrastructures ne sont pas fonctionnelles tandis que d’autres sont non occupées dans certaines provinces. Le chef de l’Etat a demandé de faire l’évaluation dès 2019 de cette situation.



Le ministre Aziz Mahamat Saleh a également annoncé que le président de la République a donné des instructions pour que du personnel adéquat soit recruté en 2019 afin d'être mis à la disposition des provinces où le personnel soignant fait défaut.