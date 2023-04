Tchad : eau, électricité, carburant, tout simplement infernal !

Le père a entamé. Le fils semble venu parachever l’œuvre : faire effectivement du Tchad une géhenne.



Les preuves ou plutôt les signes avant-coureurs sont multiples et irréfutables. La torride chaleur d'avril contribue au mieux à l'érection effective de cet enfer.



Alors que le mercure oscille entre 40 et 43 degrés, il n'y a aucune possibilité de se refroidir, ni de se ventiler, car les installations de la Société nationale d'électricité (SNE) sont en perpétuelle maintenance. Si par sacrée chance, elles fonctionnent, leur capacité de production est réduite à une peau de chagrin. La disponibilité de l'électricité est par conséquent applaudie tellement elle vaut l'or.



Comme si le supplice imposé à la population ne suffisait pas, le carburant est rarissime. Pire, le ministère du Pétrole a augmenté le prix du gasoil à la pompe.



Les ménages qui ont déjà des difficultés à alimenter leurs groupes électrogènes sont priés d'être sereins, car d'éternelles perturbations d'accès à l'électricité seront réelles.



L'occasion aidant, le surenchérisseur commerçant tchadien a systématiquement augmenté le prix de transport. Un supplément de 2000 à 2500 FCFA se greffe au tarif habituel, pour voyager à l'intérieur du pays. Le prix du transport urbain déjà prohibitif, a grimpé davantage.



La Société tchadienne des eaux (STE) vient elle aussi d'ajouter sa touche propre à cet ardent souci de rendre infernale, la vie des Tchadiens. Elle prive les populations d'eau potable à une période où elles en ont le plus besoin. A moins que son eau ne soit plus la vie.