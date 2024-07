Tchad : eaux stagnantes et caniveaux, les nids de moustiques menacent la santé

Inhabituels dans certains quartiers, les moustiques font leur apparition et se multiplient de manière accélérée à cause des eaux sales et stagnantes. Les endroits frais ou humides sont des conditions idéales pour leur développement. Les moustiques, qui étaient inexistants dans les quartiers périphériques pendant la saison sèche, sont de retour. La nuit, il est difficile de rester dans la cour en raison des piqûres de ces insectes. Dès le coucher du soleil, ils sortent de leur cachette et toute personne exposée devient leur cible.



Les moustiques causent des milliers de décès en Afrique. Ils se développent dans les endroits humides et piquent beaucoup plus la nuit. Souvent source de paludisme, ces insectes causent beaucoup de mal aux personnes qui sont exposées. L'agent vecteur, appelé l'anophèle, transmet le parasite du paludisme, qui se manifeste par plusieurs symptômes, notamment fièvre, courbatures, fatigue, maux de tête, et bien d'autres.



Il est important de se protéger contre ces insectes en utilisant des moustiquaires imprégnées. Il est crucial de prévenir les risques liés à cette maladie en consultant les professionnels de santé. Assainir l'environnement, protéger les maisons et les endroits susceptibles de servir de refuge aux moustiques sont des mesures essentielles. Pour tout signe de malaise, il est recommandé de consulter les services sanitaires.