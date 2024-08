Tchad : échanges au ministère de l’Action sociale sur la réponse d’urgence aux sinistrés

Une réponse d'urgence aux sinistrés des provinces du Tibesti, du Borkou et de l'Ennedi-Ouest, pour faire face aux grandes inondations, a fait l'objet d'une rencontre d'échanges au ministère de l'Action Sociale.



En effet, c'est pour aider les sinistrés des province du Tibesti, de Borkou et de l'Ennedi-Ouest, affectés par les inondations de grande ampleur, provoquées par les pluies diluviennes, faisant des victimes et des dégâts conséquents, et par la même occasion, plongeant les populations dans d'énormes difficultés, que la ministre de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Fatimé Boukar Kossei, a présidé ce mercredi 14 août 2024, au sein dudit ministère, une rencontre impliquant les responsables des agences du système des Nations-Unies accréditées au Tchad, et les cadres ressortissants des provinces du Tibesti, du Borkou et de l'Ennedi-Ouest.



Dans leurs prises de parole respectives, les responsables de l'UNICEF, du PNUD et consorts, ont accordé leurs violons pour annoncer leur soutien. Ils estiment que les effets néfastes du changement climatique causent des désolations au sein de nombreuses familles déjà vulnérables. Les ressortissants de ces provinces ne sont pas en reste.



« Nous devons conjuguer nos efforts pour apporter des solutions rapides et durables, qui permettent de soulager les sinistrés dans cette dure épreuve », ont-ils indiqué.



La ministre de l'Action sociale, Fatimé Boukar Kossei, a quant à elle, annoncé que le gouvernement, à travers le ministère de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, est en train de mettre tout en œuvre, pour répondre avec efficacité, à l'effet d'atténuer le choc. C'est dans cette logique, dit-elle, que des vivres et non vivres seront acheminées pour assister les sinistrés.



S'adressant aux ressortissants de ces provinces, Fatimé Boukar Kossei a indiqué que, fidèle à son approche participative, le ministère de l'Action sociale, a décidé d’impliquer les fils et leaders des provinces concernées, dans ce processus, pour que l'opération de distribution des vivres et non vivres se déroule conformément aux orientations du président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno.